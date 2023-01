Soirée blanche Tonnerre Tonnerre Catégories d’Évènement: Tonnerre

Yonne

Soirée blanche Tonnerre, 1 juillet 2023, Tonnerre . Soirée blanche Jardins de l’Hôtel Dieu de Tonnerre Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne Place Marguerite de Bourgogne Jardins de l’Hôtel Dieu de Tonnerre

2023-07-01 – 2023-08-19

Place Marguerite de Bourgogne Jardins de l’Hôtel Dieu de Tonnerre

Tonnerre

Yonne EUR 8.5 C’est LE rendez-vous festif et convivial de l’été à Tonnerre. Au coeur des jardins blancs de l’Hôtel Dieu, bonne musique, bons vins et bons produits du terroir pour une bonne soirée 100% bons vivants.

La seule règle : dress code blanc intégral. Nombre de place limité : réservation très vivement conseillée. https://www.hoteldieu-tonnerre.com/reserver Place Marguerite de Bourgogne Jardins de l’Hôtel Dieu de Tonnerre Tonnerre

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Tonnerre Yonne Place Marguerite de Bourgogne Jardins de l'Hôtel Dieu de Tonnerre Ville Tonnerre lieuville Place Marguerite de Bourgogne Jardins de l'Hôtel Dieu de Tonnerre Tonnerre Departement Yonne

Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre/

Soirée blanche Tonnerre 2023-07-01 was last modified: by Soirée blanche Tonnerre Tonnerre 1 juillet 2023 Jardins de l'Hôtel Dieu de Tonnerre Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne Tonnerre Yonne

Tonnerre Yonne