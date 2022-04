SOIRÉE BLANCHE PAR DJ KAMI

SOIRÉE BLANCHE PAR DJ KAMI, 15 juillet 2022, . SOIRÉE BLANCHE PAR DJ KAMI

2022-07-15 – 2022-07-15 Il fait beau, il fait chaud ! Enfilez votre plus belle tenue d’ange et venez nous rejoindre pour danser toute la soirée avec une animation d’enfer !

Ouverture des portes : 20h Entrée : 12 € avec une consommation Sur place : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine… Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075 Il fait beau, il fait chaud ! Enfilez votre plus belle tenue d’ange et venez nous rejoindre pour danser toute la soirée avec une animation d’enfer !

Ouverture des portes : 20h Entrée : 12 € avec une consommation Sur place : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine… Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075 dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville