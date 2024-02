Soirée Blanche Marcilly-en-Villette, samedi 13 avril 2024.

Soirée Blanche Marcilly-en-Villette Loiret

L’association Maney Espoirs organise une soirée Blanche. Dress code… Blanc, mais vous pouvez sortir vos couleurs et vos paillettes. Des années 70 à 2000. Ouvertures des portes à 20h. Buvette et restauration sur place. Entrée 12€/ réservation avant le 5 avril

L’association Maney Espoirs organise une soirée Blanche. Dress code… Blanc, mais vous pouvez sortir vos couleurs et vos paillettes. Des années 70 à 2000. Ouvertures des portes à 20h. Buvette et restauration sur place. Entrée 12€/ réservation avant le 5 avril 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Route d’ardon

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire associationmaney45@gmail.com

L’événement Soirée Blanche Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2024-02-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN