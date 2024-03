Soirée blanche BRUN’oSAX Plage du Nau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, mardi 16 juillet 2024.

Soirée blanche BRUN’oSAX Soirée blanche « BRUN’oSAX » : Apéritif convivial autour d’un verre et d’une dégustation d’huîtres au rythme du saxo. Brun’oSax est un saxophoniste des Hauts de France, issu de conservatoires, il… Mardi 16 juillet, 19h00 Plage du Nau 44510 Le pouliguen Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-16T19:00:00+02:00 – 2024-07-16T22:00:00+02:00

Fin : 2024-07-16T19:00:00+02:00 – 2024-07-16T22:00:00+02:00

Soirée blanche « BRUN’oSAX » : Apéritif convivial autour d’un verre et d’une dégustation d’huîtres au rythme du saxo.

Brun’oSax est un saxophoniste des Hauts de France, issu de conservatoires, il interprète et improvise sur tous les courants musicaux. Saxophoniste Globe Trotter, musicien Club Med Live, il partage au travers de ses multiples voyages la musique et collabore avec de nombreux artistes.

Dress code – Tenue blanche obligatoire – Soirée réservée aux adultes

Réservation obligatoire, nombre de places limité : Soirée blanche « BRUN’oSAX » | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

Plage du Nau 44510 Le pouliguen

