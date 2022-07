Soirée blanche au Machacuu Messanges Messanges Catégories d’évènement: Landes

Soirée blanche au Machacuu Messanges, 7 juillet 2022, Messanges. Soirée blanche au Machacuu

126 Impasse de la Gare Le Machacuu Messanges Landes Le Machacuu 126 Impasse de la Gare

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07 00:00:00

Le Machacuu 126 Impasse de la Gare

Messanges

Landes EUR Tous les jeudis de la saison, le Machacuu vous invite à passer une soirée dansante en tenue blanche !

Nous vous proposons une soirée au rythme des années 80 à aujourd’hui, il y en aura pour tout le monde !

Nous vous proposons également l’Happy Hour de 18H à 19H et des tapas 100% locaux pour vous régaler !

On vous attend nombreux !

Adishatz ! L’équipe du Machacuu Machacuu

Le Machacuu 126 Impasse de la Gare Messanges

