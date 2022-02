Soirée Blanche au château de Meung – 5e édition Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Soirée Blanche au château de Meung – 5e édition Meung-sur-Loire, 13 août 2022, Meung-sur-Loire. Soirée Blanche au château de Meung – 5e édition Meung-sur-Loire

2022-08-13 20:00:00 – 2022-08-13 02:00:00

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire Cinquième édition pour cette soirée lumineuse !

Pique-nique dans le parc, concert 5, feu d’artifice, dress code blanc et soirée DJ Nostalgie dans un cadre hors du commun ! Tarif spécial. Soirée Blanche 5e édition info@chateau-de-meung.com +33 2 38 44 36 47 https://chateau-de-meung.com/ Cinquième édition pour cette soirée lumineuse !

Pique-nique dans le parc, concert 5, feu d’artifice, dress code blanc et soirée DJ Nostalgie dans un cadre hors du commun ! Tarif spécial. Chateau de Meung

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Meung-sur-Loire Adresse Ville Meung-sur-Loire lieuville Meung-sur-Loire Departement Loiret

Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Soirée Blanche au château de Meung – 5e édition Meung-sur-Loire 2022-08-13 was last modified: by Soirée Blanche au château de Meung – 5e édition Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 13 août 2022 Loiret Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire Loiret