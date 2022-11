Soirée Blackout – DJ Set

17 novembre 2022



2022-11-17 – 2022-11-17 EUR 5 Avec une atmosphère futuriste et fantaisiste associée à un univers lumineux et épuré, les artistes de cette édition Blackout ne vous laisseront pas oublier leurs passages sur la scène du Makeda.



Blackout c’est quoi ?



Blackout est un concept d’artistes indépendants directement issus de la culture marseillaise, un évènement qui met en avant l’effervescence des artistes de la capitale du rap. Entre des DJ sets composés de Drill (allant de la britannique jusqu’à l’américaine voire de la drill Française), de Trap, de dance hall et de Shatta, en passant par de la pop urbaine et même des classiques Old School. Blackout est un concept d’artistes indépendants directement issus de la culture marseillaise, un évènement qui met en avant l’effervescence des artistes de la capitale du rap. Rendez-vous au Makeda le 17 novembre. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

