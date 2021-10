Soirée BKs – Bachata-Kizomba-Salsa Ecole de danse Mansouri Dijon, 26 novembre 2021, Chenôve.

Soirée BKs – Bachata-Kizomba-Salsa

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Ecole de danse Mansouri Dijon

Soirée BKs (Bachata-Kizomba et Salsa) ————————————- 21h30-2h : Bachata Kizomba et Salsa… (Spécial Bachata de 21h30 à 22h30) A partir de 22h30 Bks avec dominante Bachata et intermèdes Kiz et Salsa Entrée : 7 euros Boissons soft, gâteaux, friandises… à volonté ! 15 rue Edmond Voisenet 21000 Dijon

7 euros

Soirée BKs (Bachata-Kizomba et Salsa) 21h30-2h : Bachata Kizomba et Salsa…

Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:30:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T02:00:00