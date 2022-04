Soirée BKs – Bachata-Kizomba-Salsa Ecole de danse Mansouri, 23 avril 2022, Chenôve.

Soirée BKs – Bachata-Kizomba-Salsa

du samedi 23 avril au dimanche 22 mai à Ecole de danse Mansouri

Soirée BKs (Bachata-Kizomba et Salsa) ————————————- 16h00-3h : Bachata Kizomba et Salsa… ?Bachata, Kizomba, Men Styling avec Adam de Reims et Lady Sting avec Rosana Dijon (bientôt le programme) ?Soirée Latino “SBK” en 3/3/3 à partir de 22h00 ! Salle avec parquet et climatisée Les samedi 23 avril et 21 mai… 2022 A partir de 22h00 Bks avec Bachata et intermèdes Kiz et Salsa Entrée : 10 euros Boissons soft, gâteaux, friandises… à volonté !

10 euros

Ecole de danse Mansouri 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or



