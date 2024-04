Soirée Bistro ‘quizz Truchtersheim, vendredi 26 avril 2024.

Soirée Bistro ‘quizz Truchtersheim Bas-Rhin

La Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland vous propose à travers un quizz de venir tester vos connaissances sur les déchets ménagers. Seul, en couple, en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus ! Une manière ludique et conviviale d’envisager les consignes de tri et de découvrir quelques astuces pour réduire vos déchets au quotidien.

Inscription gratuite obligatoire avant le 19 avril 2024 www.weezevent.com/bistro-quizz

Restauration sur place planchettes charcuterie/fromage 15 euros sur réservation au moment de votre inscription. Soirée organisée en partenariat avec l’Animation Jeunes du Kochersberg. 0 EUR.

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

rue de Berstett

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est letrefle@kochersberg.fr

