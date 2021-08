Soirée : bisàmme et quetsches alors ! Scherwiller, 3 septembre 2021, Scherwiller.

Soirée : bisàmme et quetsches alors ! 2021-09-03 19:00:00 – 2021-09-03

Scherwiller Bas-Rhin Scherwiller

Frais, fruité et vif, le Quetsches Alors créé la surprise. Issu de nos vergers, les quetsches seront foulées au pieds, avant de macérer plusieurs jours. Nous y ajoutons ensuite un peu de jus de raisins pour lancer une seconde fermentation et lui donner une délicate effervescence. Complètement nature, le Quetsches Alors surprendra par sa fraicheur, ses épices marquées et sa vivacité. Vous pouvez amener vos plats et les partager en groupe de taille restreinte et sans buffet. De plus, si vos caves sont fournies de vins certifiés Demeter, vous aurez tout le loisir de les partager gratuitement. Pass sanitaire obligatoire.

Soirée conviviale autour du partage au domaine Achillée

+33 9 54 49 19 16

