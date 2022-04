Soirée Birthday Party au Nouveau Casino Nouveau Casino, 23 avril 2022, Paris.

Pour fêter ses 2 ans, Frappé transforme la scène du Nouveau Casino en Battle Royal de DJs les 22 et 23 avril à partir de 23h55.

Date et horaire exacts : Du vendredi 22 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 :

vendredi, samedi

de 23h55 à 06h00

payant

Avec trois B2B d’artistes ayant collaboré aux différentes sorties, le label promet une pluie de bangers et une belle empoignade derrière les platines !

En tête d’affiche, un duel inédit entre deux pointures de la scène électronique hexagonale : Art of Tones VS S3A.

Alastair Lane et Tomasi, les amis du label et fins diggers, entameront les hostilités par une bataille de tracks IDs à ne pas manquer.

En guise de fatalité : Ten Fingerz et Basile de Suresnes, les Ken et Ryu de Frappé, dégaineront leurs armes secrètes les plus redoutables pour bien vous terminer.

Nouveau Casino 109 rue Oberkampf Paris 75011

Contact :

