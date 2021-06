Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône, Fontvieille Soirée biodiversité à l’Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée biodiversité à l'Eden Cinéma 2021-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-01 20:30:00 20:30:00 Eden Cinéma 19, Grand Rue
Fontvieille Bouches-du-Rhône

Soirée Biodiversité et Apiculture avec la projection du documentaire primé « Honeyland ». edencinema@fontvieille.fr

