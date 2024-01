Soirée bingo – special edition Espagne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, jeudi 8 février 2024.

Avez-vous ce qu’il faut pour être le champion ultime du bingo européen ? Alors, rassemblez vos amis et rejoignez-nous pour le Bingo Européen de la Meba ! Jeudi 8 février, 19h00 1

Cette troisième édition sera dédiée à l’Espagne et la soirée sera suivie d’une dégustation de plats typiques espagnols.

Entrée libre et gratuite.

Jeudi 8 février 2024 à 19h

Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine, 1 place Jean Jaurès, 33000, Bordeaux

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde