Soirée Bingo-Karaoké La Grande École Le Havre, jeudi 10 octobre 2024.

Soirée Bingo-Karaoké

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Prêt à relever le défi du Bingo-Karaoké ?

Le concept est simple Tu chantes, tu coches les titres sur ta grille, et si t’es le premier à compléter une ligne… Bingo ! Tu gagnes 30 secondes pour passer derrière le bar et te servir un max de shots !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 22:00:00

fin : 2024-10-10

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

