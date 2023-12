Soirée Bingo Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Vous l’avez adoré cet été avec ses lots exceptionnels, le Bingo est de retour ! Samedi 23 décembre à 18h15 pour tous Pour ce Bingo de Noël, toujours des lots à gagner mais aussi des surprises : en chanson, en vidéo et… du chocolat chaud ! Venez nombreux tenter votre chance ! Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

