Soirée Biérologie Amfreville-les-Champs, vendredi 12 avril 2024.

Soirée Biérologie Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Rendez- vous à la Fabrik2bulles à 20H00, la soirée commence par une présentation de la brasserie et de la fabrication de la bière. Ensuite, vous apprendrez à déguster une bière avec vos 5 sens, puis on réveillera vos papilles avec des accords mets et bières insolites de l’entrée au dessert en petites bouchées en 6 services.

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

101 Route d’Yvetot

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie

L’événement Soirée Biérologie Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2024-03-25 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville