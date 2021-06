Soirée Biergarten Saint-Maurice, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Maurice.

Soirée Biergarten 2021-06-25 – 2021-06-26

Saint-Maurice Bas-Rhin Saint-Maurice

Venez profiter d’une soirée des plus conviviales sur la terrasse éphémère de la brasserie et découvrez-y toute la gamme de bières. Pour les petits creux, food truck les vendredis soir et tartes flambées les samedis soir.

+33 6 22 75 39 12

