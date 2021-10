Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Soirée Bière et Archéologie Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Vendredi 12 novembre à 18h30

**Vendredi 12 novembre à 18h30**, ARCHÉA vous propose une visite originale, entre le musée et la Brasserie d’Orville, autour d’un artisanat ancestral : celui de la bière ! Au programme de cette soirée : visite du musée sur le thème de l’agriculuture et de la bière, puis découverte de l’histoire de l’ancienne ferme des Quinze-Vingts située rue de Paris à Louvres. La soirée s’achèvera par une visite de la brasserie, animée par les brasseurs eux-mêmes puis une dégustation de bière produite sur place sera proposée. En partenariat avec la [**Brasserie d’Orville**](https://brasseriedorville.com/). **Gratuit**, avec possibilité de consommer sur place au bar en fin de visite. **Réservation impérative** auprès de l’accueil au 01.34.09.01.02, ou sur notre site internet.

Gratuit. Consommation au bar payante.

Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d'Oise

