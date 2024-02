Soirée bien-être Spéciale Saint-Valentin La Maison de Bien-Être Plouescat, mercredi 14 février 2024.

La Maison de Bien-Être vous propose de passer une soirée placée sous le signe de l’amour de l’autre et de soi. Tous les professionnels de l’établissement, sophrologue, masseuse, diététicienne, accompagnés de prestataires extérieurs, vous invitent à la détente à travers des ateliers bien-être, dégustations, filtres d’amour, bijoux en pierres et tatouages flash. Sous la forme de soirée « tout compris » et soumise à réservation, rejoignez un moment privilégié pour redécouvrir l’esprit de la Saint Valentin. Ouvert aux couples, célibataires,et amoureux de la vie. .

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14 22:00:00

La Maison de Bien-Être Boulevard de l'Europe

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

