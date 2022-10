Soirée Bien Etre Civray Civray Catégories d’évènement: Civray

Vienne

Soirée Bien Etre Civray, 14 octobre 2022, Civray. Soirée Bien Etre

Centre Aquatique Oda Place du 14 juillet Civray Vienne SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-AquitainePlace du 14 juillet Centre Aquatique Oda

2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14 21:30:00

Place du 14 juillet Centre Aquatique Oda

Civray

Vienne Massage Bien Etre, Aqua-Yoga, Nutrition, Sophrologie, Réflexologie, Hatha-Yoga, Médecine chinoise, Acupression, Tarot, Hypnose, Naturopathe, Aromathérapie, Eveil des 5 sens.

Température de l’eau 32°. Massage Bien Etre, Aqua-Yoga, Nutrition, Sophrologie, Réflexologie, Hatha-Yoga, Médecine chinoise, Acupression, Tarot, Hypnose, Naturopathe, Aromathérapie, Eveil des 5 sens.

Température de l’eau 32°. +33 5 49 87 03 62 pixabay

Place du 14 juillet Centre Aquatique Oda Civray

dernière mise à jour : 2022-10-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Civray, Vienne Autres Lieu Civray Adresse Civray Vienne SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-AquitainePlace du 14 juillet Centre Aquatique Oda Ville Civray lieuville Place du 14 juillet Centre Aquatique Oda Civray Departement Vienne

Civray Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray/

Soirée Bien Etre Civray 2022-10-14 was last modified: by Soirée Bien Etre Civray Civray 14 octobre 2022 Centre Aquatique Oda Place du 14 juillet Civray Vienne Civray vienne

Civray Vienne