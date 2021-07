Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire SOIRÉE BIEN-ÊTRE AU JARDIN CAMIFOLIA : SHIATSU Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

SOIRÉE BIEN-ÊTRE AU JARDIN CAMIFOLIA : SHIATSU Chemillé-en-Anjou, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Chemillé-en-Anjou. SOIRÉE BIEN-ÊTRE AU JARDIN CAMIFOLIA : SHIATSU 2021-07-05 – 2021-07-05 CHEMILLÉ 11 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 7 6 EUR VISITE LIBRE / Prolongations tous les lundis !

Venez profiter du jardin librement à la tombée du jour jusqu’à 21h. Une sensation zen mettant en éveil vos 5 sens ! ET SUR RESERVATION…

MOMENT BIEN-ETRE SHIATSU, avec Agnès Launay du Centre Yina Yanga :

Offrez-vous un moment bien être individuel inédit au Jardin Camifolia : Durée de 20 min dans la serre à 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30 Venir 15 minutes avant le moment bien-être réservé, en tenue souple.

