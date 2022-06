SOIRÉE BÉNÉVOLES AU COTYLÉDON

2022-06-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-14 Le Cotylédon recherche de nouveaux bénévoles pour tenir le bar. Si ça vous dit, nous serions heureux de vous accueillir dans notre équipe ! Venez passer une heure avec nous afin que l’on vous explique les rudiments du service au bar. Animations et concerts sont à prix libre et au chapeau. dernière mise à jour : 2022-06-04 par

