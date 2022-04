Soirée belote par le goût des rencontres Lées-Athas Lées-Athas Catégories d’évènement: Lées-Athas

Pyrénées-Atlantiques

Soirée belote par le goût des rencontres Lées-Athas, 29 avril 2022, Lées-Athas. Soirée belote par le goût des rencontres Lées-Athas

2022-04-29 – 2022-04-29

Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Soirée conviviale Belote pâtisseries sur inscriptions, place limitée Soirée conviviale Belote pâtisseries sur inscriptions, place limitée +33 7 86 27 63 45 Soirée conviviale Belote pâtisseries sur inscriptions, place limitée Lées-Athas

