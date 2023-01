Soirée Beethoven – Renaud Capuçon et l’ orchestre de chambre de Lausanne – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Lot EUR LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

__Romance pour violon et orchestre n°1, op.40

__Romance pour violon et orchestre n°2, op.50

__Symphonie n°1, op.21

__Triple concerto en do majeur, op.56 C’est devenu le rendez-vous incontournable du Festival, la venue de Renaud Capuçon à la tête de l’Orchestre de Chambre de Lausanne ! Cette année, Beethoven sera mis à l’honneur pour cette soirée explorant les chefs-d’œuvre de ce compositeur classique allemand.

Au programme, les deux Romances pour violon et orchestre, dont la partie soliste sera interprétée par Renaud Capuçon, en commencement de cette soirée beethovenienne. Pour poursuivre, sa Première symphonie en do majeur qui, tout en restant proche de l’esthétique classique de la fin du XVIIIe siècle, comporte un nouveau souffle musical, les prémisses de la fougue « révolutionnaire » tant réputée dans l’œuvre de Beethoven. Le Triple concerto pour piano, violon et violoncelle, où l’on retrouve cette audace musicale, vient clore le programme de la soirée. Une œuvre rarement jouée du fait de la difficulté de réunir trois solistes prestigieux et un grand orchestre mené à la baguette. Grâce à Renaud Capuçon, qui dirigera ce concerto, accompagné de ses amis du Trio Zeliha, c’est chose faite ! ©Louis Nespoulous

