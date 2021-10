Trémolat Trémolat Dordogne, Trémolat Soirée Beaujolais Trémolat Trémolat Catégories d’évènement: Dordogne

Trémolat

Soirée Beaujolais Trémolat, 18 novembre 2021, Trémolat. Soirée Beaujolais 2021-11-18 19:30:00 – 2021-11-18

Trémolat Dordogne Trémolat Soirée organisée par les Gouyassous de l’école de Trémolat.

Réservation et paiement à l ‘inscription avant le 15 novembre. Soirée organisée par les Gouyassous de l’école de Trémolat.

Réservation et paiement à l ‘inscription avant le 15 novembre. Soirée organisée par les Gouyassous de l’école de Trémolat.

Réservation et paiement à l ‘inscription avant le 15 novembre. pixab dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Trémolat Autres Lieu Trémolat Adresse Ville Trémolat lieuville 44.87611#0.8295