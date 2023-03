Soirée beaujolais Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-Boscrocourt

Seine-Maritime

Soirée beaujolais Salle des fêtes, 18 novembre 2023, Saint-Rémy-Boscrocourt . Soirée beaujolais Place de la Mairie Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime Salle des fêtes Place de la Mairie

2023-11-18 – 2023-11-18

Salle des fêtes Place de la Mairie

Saint-Rémy-Boscrocourt

Seine-Maritime Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-Boscrocourt, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Rémy-Boscrocourt Adresse Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime Salle des fêtes Place de la Mairie Ville Saint-Rémy-Boscrocourt Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt

Soirée beaujolais Salle des fêtes 2023-11-18 was last modified: by Soirée beaujolais Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt 18 novembre 2023 Place de la Mairie Salle des Fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime Salle des Fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt seine-maritime

Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime