Soirée Beaujolais Saintigny, 20 novembre 2021, Saintigny.

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20

Saintigny Eure-et-Loir Saintigny Eure-et-Loir A l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, le comité des fêtes de Saint-Denis-d’Authou organise une soirée dédiée avec dégustation. Places limitées +33 6 80 31 66 69 Comité des fêtes de Saint-Denis-d’Authou

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OTs du Perche

