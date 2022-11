Soirée Beaujolais Plancher-Bas Plancher-Bas Catégories d’évènement: Haute-Sane

Plancher-Bas

Soirée Beaujolais Plancher-Bas, 17 novembre 2022, Plancher-Bas. Soirée Beaujolais

Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas Haute-Sane

2022-11-17 – 2022-11-17 Plancher-Bas

Haute-Sane Plancher-Bas EUR 13 L’Association Plancher Animations Festivités organise une soirée Beaujolais à la Salle Georges Brassens.

Venez déguster une assiette campagnarde avec une pâtisserie, pour 13€. Boisson non comprise.

Uniquement sur réservation au 03 84 27 96 18 avant le lundi 14 novembre. +33 3 84 27 96 18 Plancher-Bas

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Sane, Plancher-Bas Autres Lieu Plancher-Bas Adresse Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas Haute-Sane Ville Plancher-Bas lieuville Plancher-Bas Departement Haute-Sane

Soirée Beaujolais Plancher-Bas 2022-11-17 was last modified: by Soirée Beaujolais Plancher-Bas Plancher-Bas 17 novembre 2022 Haute-Sane Plancher-Bas Salle des Fêtes Georges Brassens Plancher-Bas Haute-Sane

Plancher-Bas Haute-Sane