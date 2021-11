Vaugneray Vaugneray Rhône, Vaugneray Soirée Beaujolais nouveau Vaugneray Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Vaugneray

Soirée Beaujolais nouveau Vaugneray, 18 novembre 2021, Vaugneray. Soirée Beaujolais nouveau Salle des fêtes Boulevard des lavandières Vaugneray

2021-11-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-18 Salle des fêtes Boulevard des lavandières

Vaugneray Rhône Vaugneray La Sphero vin et les Classes en 1 vous attendent nombreux pour une soirée Beaujolais nouveau !



Au programme :

– Dégustation / Vente de la nouvelle cuvée

– Vente d’assiette de charcuterie / fromage

– Animation musicale classes1vaugneray@gmail.com Salle des fêtes Boulevard des lavandières Vaugneray

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaugneray Autres Lieu Vaugneray Adresse Salle des fêtes Boulevard des lavandières Ville Vaugneray lieuville Salle des fêtes Boulevard des lavandières Vaugneray