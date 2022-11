Soirée Beaujolais Nouveau Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: 21700

1 Avenue du Jura L'IMAGINARIUM Nuits-Saint-Georges 21700

2022-11-17

21700 Partez à la découverte de l’histoire du vignoble de Bourgogne et de l’élaboration des vins effervescents à travers nos parcours ‘Sacrée Vigne!!’ & ‘Magie des Bulles’. La visite s’achèvera par une dégustation commentée des 5 climats suivants: -Meursault « Clos du Cromin » blanc 2017

-Puligny-Montrachet 1er cru « Sous le Puits » blanc 2020

-Côte de Nuits villages « Au Clou » rouge 2018

-Savigny-Lès-Beaune « Les Planchots » rouge 2018

-Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers » rouge 2019 Résolvez les énigmes qui vous seront posées pendant la visite et la dégustation.

Petits et grands apprendront tout en s’amusant. mercier.p@imaginarium-bourgogne.com +33 3 80 62 61 40 https://www.imaginarium-bourgogne.com/ L’IMAGINARIUM 1 Avenue du Jura Nuits-Saint-Georges

