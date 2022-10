Soirée Beaujolais Nouveau Marcq Marcq Catégorie d’évènement: Marcq

Soirée Beaujolais Nouveau Marcq, 18 novembre 2022, Marcq. Soirée Beaujolais Nouveau

Marcq

2022-11-18 – 2022-11-18 Marcq Ardennes 20 20 EUR Place de la Mairie Salle Raoul-Mas Marcq À 20h | Buffet campagnard (charcuterie, fromage et desserts maison) | Beaujolais Nouveau, boissons sans alcool et café (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération) | Sur inscriptions uniquement avant le 11/11 +33 6 17 92 44 08 Marcq

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégorie d’évènement: Marcq Autres Lieu Marcq Adresse Ville Marcq lieuville Marcq

Marcq Marcq https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq/

Soirée Beaujolais Nouveau Marcq 2022-11-18 was last modified: by Soirée Beaujolais Nouveau Marcq Marcq 18 novembre 2022

Marcq