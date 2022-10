Soirée Beaujolais Nouveau Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Soirée Beaujolais Nouveau Lorris, 18 novembre 2022, Lorris. Soirée Beaujolais Nouveau

Route de la Cour-Marigny Lorris Loiret

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18 01:00:00 Lorris

Loiret Lorris Soirée Beaujolais Nouveau avec animation. Menu : bar à charcuteries, bar à grillades, bar à fromages, bar à desserts et bar à vin. Sur réservation, règlement à l’arrivée. Soirée Beaujolais Nouveau contact@fermedelorris.com +33 6 31 20 05 13 Ferme de Lorris

Lorris

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Lorris Adresse Route de la Cour-Marigny Lorris Loiret Ville Lorris lieuville Lorris Departement Loiret

Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Soirée Beaujolais Nouveau Lorris 2022-11-18 was last modified: by Soirée Beaujolais Nouveau Lorris Lorris 18 novembre 2022 Loiret Lorris Route de la Cour-Marigny Lorris Loiret

Lorris Loiret