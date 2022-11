SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

80 Av. Charles de Gaulle, 33650 L'Esprit Des Vins La Brede La Brède Gironde

2022-11-17 – 2022-11-17

Gironde soirée beaujolais nouveau

le 17 novembre 2022 à partir de 18h animation musicale

et la fameuse soupe à l’oignoin soirée beaujolais nouveau

et la fameuse soupe à l’oignoin +33 5 56 68 72 60 L4ESPRIT DES VINS

