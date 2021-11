Saint-Christophe-le-Chaudry Saint-Christophe-le-Chaudry Cher, Saint-Christophe-le-Chaudry SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU et CONCERT CHANSONS FRANCAISES ZIAKO Saint-Christophe-le-Chaudry Saint-Christophe-le-Chaudry Catégories d’évènement: Cher

Saint-Christophe-le-Chaudry

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU et CONCERT CHANSONS FRANCAISES ZIAKO Saint-Christophe-le-Chaudry, 18 novembre 2021, Saint-Christophe-le-Chaudry. SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU et CONCERT CHANSONS FRANCAISES ZIAKO Saint-Christophe-le-Chaudry

2021-11-18 – 2021-11-18

Saint-Christophe-le-Chaudry Cher Saint-Christophe-le-Chaudry Cher SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU à partir de 19h00( réservation au 0679559059 avant le 15 novembre 2021)

Menu « bouchon lyonnais » fait maison à 20€ pour les adultes et 12€ -12ans

Un verre de beaujolais nouveau

Grattons, Rosette de Lyon

Saucisson lyonnais au Beaujolais/pommes vapeur

Cervelle de canut, St Marcelin, St Félicien

Dessert lyonnais avec café ou thé

avec à 20h30 CONCERT CHANSONS FRANCAISES ZIAKO

JO ZIAKO signifie « Musique à partager » en malgache, tout un symbole pour une aventure.

Sa musique ressemble à un hymne au voyage rythmé par le son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines. Comme il le dit lui-même ses chansons s’inspirent de rencontres, de voyages et d’amour pour s’évader et lâcher-prise…

