Soirée Beaujolais Nouveau Cléron, 19 novembre 2021, Cléron.

Soirée Beaujolais Nouveau Zone Artisanale Hameau du fromage Cléron

2021-11-19 – 2021-11-19 Zone Artisanale Hameau du fromage

Cléron Doubs Cléron

EUR 39.9 Venez participer à la soirée Beaujolais ! Ambiance piano bar avec Monsieur Guy Prillard.

Menu avec assiette de charcuterie, contre filet de boeuf rôti au four, sauce beaujolaise servi avec pommes de terre, champignons et raisin roti. Assiette de fromage Jean Perrin et dessert Bavarois aux fruits rouges et son coulis.

Réservation conseillée

hameau@hameaudufromage.com +33 3 81 62 41 51

Venez participer à la soirée Beaujolais ! Ambiance piano bar avec Monsieur Guy Prillard.

Menu avec assiette de charcuterie, contre filet de boeuf rôti au four, sauce beaujolaise servi avec pommes de terre, champignons et raisin roti. Assiette de fromage Jean Perrin et dessert Bavarois aux fruits rouges et son coulis.

Réservation conseillée

Zone Artisanale Hameau du fromage Cléron

dernière mise à jour : 2021-10-21 par