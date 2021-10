Soirée Beaujolais nouveau Chaource, 20 novembre 2021, Chaource.

Soirée Beaujolais nouveau Chaource

2021-11-20 – 2021-11-20

Chaource Aube Chaource

30 Eur Samedi 20 novembre : CHAOURCE – Soirée Beaujolais nouveau au restaurant l’Auberge sans nom. Animé par Aline et Charlotte. Menu : planche de cochonnaille à partager – noix de joue de bœuf en basse température, braisée au Beaujolais nouveau, gratin de pommes de terre et flan de légumes de saison – duo de fromages – tarte paysanne aux pommes marinées au Beaujolais nouveau. Tarif : 30 € boisson non comprise. Pass sanitaire obligatoire. Réservation : +33 (0)3 25 42 46 74

+33 3 25 42 46 74

Samedi 20 novembre : CHAOURCE – Soirée Beaujolais nouveau au restaurant l’Auberge sans nom. Animé par Aline et Charlotte. Menu : planche de cochonnaille à partager – noix de joue de bœuf en basse température, braisée au Beaujolais nouveau, gratin de pommes de terre et flan de légumes de saison – duo de fromages – tarte paysanne aux pommes marinées au Beaujolais nouveau. Tarif : 30 € boisson non comprise. Pass sanitaire obligatoire. Réservation : +33 (0)3 25 42 46 74

Chaource

dernière mise à jour : 2021-10-27 par Pays d’Othe Armance