Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Soirée Beaujolais Nouveau à la Boucane Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Soirée Beaujolais Nouveau à la Boucane Fécamp, 18 novembre 2021, Fécamp. Soirée Beaujolais Nouveau à la Boucane Bar – Restaurant La Boucane 12, Grand Quai Fécamp

2021-11-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-18 23:30:00 23:30:00 Bar – Restaurant La Boucane 12, Grand Quai

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Venez célébrer le Beaujolais Nouveau à la Boucane animée par le groupe Cécile ! A cette occasion, nous vous proposons un menu spécial :

* Boeuf Bourguignon

* Tarte aux pommes

* 1/4 de Beaujolais Nouveau

* Boisson chaude Venez célébrer le Beaujolais Nouveau à la Boucane animée par le groupe Cécile ! A cette occasion, nous vous proposons un menu spécial :

* Boeuf Bourguignon

* Tarte aux pommes

* 1/4 de Beaujolais Nouveau

* Boisson chaude +33 2 35 10 50 50 https://www.la-boucane.com/ Venez célébrer le Beaujolais Nouveau à la Boucane animée par le groupe Cécile ! A cette occasion, nous vous proposons un menu spécial :

* Boeuf Bourguignon

* Tarte aux pommes

* 1/4 de Beaujolais Nouveau

* Boisson chaude Bar – Restaurant La Boucane 12, Grand Quai Fécamp

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Bar - Restaurant La Boucane 12, Grand Quai Ville Fécamp lieuville Bar - Restaurant La Boucane 12, Grand Quai Fécamp