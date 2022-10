SOIRÉE BEAUJOLAIS Montigny-Lengrain, 19 novembre 2022, Montigny-Lengrain.

7 Rue du Vaudrial Montigny-Lengrain Aisne

2022-11-19 19:00:00 – 2022-11-19 23:00:00

0 Le Comité des Fêtes organise comme chaque année une soirée Beaujolais Nouveau. Ce sera l’occasion de déguster la cuvée de cette année et de découvrir ses différents arômes. Et pour parfaire le tout, il sera servi accompagné de charcuteries et de fromages.

mairie@montigny-lengrain.fr +33 3 03 93 55 04 https://www.montignylengrain.fr/

