Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne, Orne Soirée Beaujolais Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Soirée Beaujolais Mauves-sur-Huisne, 20 novembre 2021, Mauves-sur-Huisne. Soirée Beaujolais Mauves-sur-Huisne

2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-20

Mauves-sur-Huisne Orne Mauves-sur-Huisne Le comité des fêtes de Corbon organise une soirée beaujolais.

Au menu : apéritif offert, assiette de charcuterie, sauté de veau marengo et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café Le comité des fêtes de Corbon organise une soirée beaujolais.

Au menu : apéritif offert, assiette de charcuterie, sauté de veau marengo et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café +33 2 33 25 35 55 Le comité des fêtes de Corbon organise une soirée beaujolais.

Au menu : apéritif offert, assiette de charcuterie, sauté de veau marengo et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café Mauves-sur-Huisne

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne, Orne Autres Lieu Mauves-sur-Huisne Adresse Ville Mauves-sur-Huisne lieuville Mauves-sur-Huisne