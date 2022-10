Soirée Beaujolais Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Fontvieille

Soirée Beaujolais Fontvieille, 19 novembre 2022, Fontvieille. Soirée Beaujolais

Cours Hyacinthe Bellon Les halles Fontvieille Bouches-du-Rhne Les halles Cours Hyacinthe Bellon

2022-11-19 – 2022-11-19

Les halles Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille

Bouches-du-Rhne EUR 3 3 Autour du Beaujolais Nouveau: ambiance musicale – Vente bouteilles Beaujolais et Côte du Rhône primeur, planche de charcuterie et fromage. Vin chaud et bière. Organisation: les Vétérans Fontvieillois Soirée Beaujolais – Les Halles de Fontvieille Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Fontvieille Autres Lieu Fontvieille Adresse Fontvieille Bouches-du-Rhne Les halles Cours Hyacinthe Bellon Ville Fontvieille lieuville Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Departement Bouches-du-Rhne

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Soirée Beaujolais Fontvieille 2022-11-19 was last modified: by Soirée Beaujolais Fontvieille Fontvieille 19 novembre 2022 Bouches-du-Rhne Cours Hyacinthe Bellon Les halles Fontvieille Bouches-du-Rhne Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhne