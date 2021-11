Mareau-aux-Bois Mareau-aux-Bois Loiret, Mareau-aux-bois Soirée beaujolais et Concert avec le Groupe Missing Mareau-aux-Bois Mareau-aux-Bois Catégories d’évènement: Loiret

Mareau-aux-Bois Loiret Mareau-aux-Bois 15 EUR 15 -Le Montafilan vous propose samedi 20 novembre 2021, un repas et un concert avec le groupe Missing dès 20 h. -Soirée Beaujolais Nouveau -Pass sanitaire, Gestes barrières, Masques et tout le toutim….. -Paleron Braisé au Beaujolais et Chou aux Pralines Lyonnaises = 15 € le repas ( hors boissons)

réservations fortement conseillées

