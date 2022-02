Soirée Beaujolais Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Soirée Beaujolais Dives-sur-Mer, 18 novembre 2022, Dives-sur-Mer. Soirée Beaujolais Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

2022-11-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-18 00:00:00 00:00:00 Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer Calvados Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Comme chaque année, venez partager une soirée conviviale en musique. Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Comme chaque année, venez partager une soirée conviviale en musique. +33 2 31 28 12 53 Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Comme chaque année, venez partager une soirée conviviale en musique. Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Ville Dives-sur-Mer lieuville Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Soirée Beaujolais Dives-sur-Mer 2022-11-18 was last modified: by Soirée Beaujolais Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 18 novembre 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados