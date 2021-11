Castets Castets Castets, Landes Soirée Beaujolais Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Soirée Beaujolais Castets, 19 novembre 2021, Castets. Soirée Beaujolais Castets

2021-11-19 18:30:00 – 2021-11-19 00:00:00

Castets Landes Castets Dégustation vin, fromage, charcuterie.

Tarif 10 €.

Castets

