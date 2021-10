Beine Beine Beine, Yonne Soirée Beaujolais Beine Beine Catégories d’évènement: Beine

Yonne

Soirée Beaujolais Beine, 20 novembre 2021, Beine. Soirée Beaujolais 2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20 23:00:00 Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy

Beine Yonne Beine EUR 1 30 Soirée Beaujolais nouveau. mairie-beines@wanadoo.fr Soirée Beaujolais nouveau. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Beine, Yonne Autres Lieu Beine Adresse Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Ville Beine lieuville 47.81835#3.72314