Épreville Épreville Épreville, Seine-Maritime Soirée Beaujolais au restaurant La Toque d’Argent Épreville Épreville Catégories d’évènement: Épreville

Seine-Maritime

Soirée Beaujolais au restaurant La Toque d’Argent Épreville, 18 décembre 2021, Épreville. Soirée Beaujolais au restaurant La Toque d’Argent La Toque d’Argent 14 Rue de l’Église Épreville

2021-12-18 – 2021-12-18 La Toque d’Argent 14 Rue de l’Église

Épreville Seine-Maritime Épreville Le restaurant La Toque d’Argent vous propose un menu spécial Beaujolais Nouveau.

Mise en bouche / Charcuterie / Pot au feu / Fromage / dessert

1 verre de beaujolais.

———————————–

Réservation obligatoire au 02 27 30 63 94 Le restaurant La Toque d’Argent vous propose un menu spécial Beaujolais Nouveau.

Mise en bouche / Charcuterie / Pot au feu / Fromage / dessert

1 verre de beaujolais.

———————————–

Réservation obligatoire au 02 27 30 63 94 +33 2 27 30 63 94 Le restaurant La Toque d’Argent vous propose un menu spécial Beaujolais Nouveau.

Mise en bouche / Charcuterie / Pot au feu / Fromage / dessert

1 verre de beaujolais.

———————————–

Réservation obligatoire au 02 27 30 63 94 La Toque d’Argent 14 Rue de l’Église Épreville

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Épreville, Seine-Maritime Autres Lieu Épreville Adresse La Toque d'Argent 14 Rue de l'Église Ville Épreville lieuville La Toque d'Argent 14 Rue de l'Église Épreville