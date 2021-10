Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Aisne, Origny-Sainte-Benoite Soirée Beaujolais à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Catégories d’évènement: Aisne

Origny-Sainte-Benoite

Soirée Beaujolais à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite, 18 novembre 2021, Origny-Sainte-Benoite. Soirée Beaujolais à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite

2021-11-18 19:30:00 – 2021-11-18 23:00:00

Origny-Sainte-Benoite Aisne Origny-Sainte-Benoite 10 10 Une soirée Beaujolais est organisée avec l’Association Origny Loisir, le jeudi 18 novembre, à 19h30 à la salle Temps Libre. Tarifs 10€ et 5€ pour les enfants (hors boissons). Accompagnement avec assiette de charcuterie, et crudités. Sous réservation avant le 13 novembre : 06 20 11 45 43 Une soirée Beaujolais est organisée avec l’Association Origny Loisir, le jeudi 18 novembre, à 19h30 à la salle Temps Libre. Tarifs 10€ et 5€ pour les enfants (hors boissons). Accompagnement avec assiette de charcuterie, et crudités. Sous réservation avant le 13 novembre : 06 20 11 45 43 +33 6 20 11 45 43 Une soirée Beaujolais est organisée avec l’Association Origny Loisir, le jeudi 18 novembre, à 19h30 à la salle Temps Libre. Tarifs 10€ et 5€ pour les enfants (hors boissons). Accompagnement avec assiette de charcuterie, et crudités. Sous réservation avant le 13 novembre : 06 20 11 45 43 Hermes Rivera // Unsplash

Origny-Sainte-Benoite

dernière mise à jour : 2021-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Origny-Sainte-Benoite Autres Lieu Origny-Sainte-Benoite Adresse Ville Origny-Sainte-Benoite lieuville Origny-Sainte-Benoite