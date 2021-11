Itancourt Itancourt Aisne, Itancourt Soirée Beaujolais à Itancourt Itancourt Itancourt Catégories d’évènement: Aisne

Itancourt Aisne Itancourt Soirée Beaujolais à Itancourt organisée par l’association L’espérance, à la salle Jean Le Gal.

Dégustation accompagnée de charcuterie et de fromage.

Animation avec orchestre.

Tarif : 8€, 3€ par enfant.

+33 7 84 21 25 36

