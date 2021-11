Gricourt Gricourt Aisne, Gricourt Soirée beaujolais à Gricourt Gricourt Gricourt Catégories d’évènement: Aisne

Soirée beaujolais à Gricourt Gricourt, 19 novembre 2021, Gricourt. Soirée beaujolais à Gricourt Gricourt

2021-11-19 19:00:00 – 2021-11-19

Gricourt Aisne Gricourt 10 10 10 Après deux ans d’interruption dû à la pandémie, nous renouvelons la tradition du beaujolais nouveau.

Pour cela, nous vous invitons à venir participer à cette soirée, le VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021, à la salle polyvalente de Gricourt, à partir de 19 heures.

Nous vous proposons pour 10E Assiettes de cochonnailles et pommes de terre au four —salade/fromage — dessert avec une boisson au choix (un verre de beaujolais nouveau ou un demi de bière, un apéritif ou une boisson sans alcool). r- A consommer avec modération, toutes les boissons alcoolisées seront en vente à la buvette, les non alcoolisées, à consommer sans retenues. Si vous envisagez de participer à cette soirée, envoyer un texto ou un message vocal, de réservation, en précisant le nombre de personnes éventuelles au 07.77.12.17.17 afin de calibrer au mieux les quantités nécessaires pour vous satisfaire dans les meilleures conditions (réponse avant le 17/11/2021).

