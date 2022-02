Soirée béarnaise Pardies Pardies Catégories d’évènement: Pardies

Soirée béarnaise Pardies, 6 février 2022, Pardies. Soirée béarnaise Salle des fêtes Rue Henri IV Pardies

Pardies Pyrénées-Atlantiques Pardies Par l’association Musique pour Haïti

La première partie sera assurée par l’Encantada (AMTM) de Monein, dirigée par Jean Claude Oustaloup qui proposera un concert de chants polyphoniques avec des chants béarnais et occitans.

En seconde partie : pièce de théâtre jouée en cinq actes par cinq acteurs. Par l’association Musique pour Haïti

+33 5 59 60 16 71

En seconde partie : pièce de théâtre jouée en cinq actes par cinq acteurs. Pixabay

Salle des fêtes Rue Henri IV Pardies

